Nadal nu al zeker van ATP Finals

De Spanjaard won woensdag op Wimbledon in de kwartfinales in drie sets van de Amerikaan Sam Querrey. Met zijn plaats bij de laatste vier kan hem een ticket voor het afsluitende toernooi in november niet meer ontgaan. Aan de ATP Finals doen de beste acht tennissers van het jaar mee. Vorig jaar won de Duitser Alexander Zverev het eindtoernooi.

Nadal speelt vrijdag in de halve finales tegen zijn Zwitserse rivaal Roger Federer.

