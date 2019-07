Real Madrid wint eíndelijk weer eens

In München versloeg de formatie van coach Zinedine Zidane in het duel om de derde plaats van de Audi Cup Fenerbahçe, 5-3. Fransman Karim Benzema speelde de hoofdrol door drie doelpunten te maken, waarvan twee met het hoofd.

Halverwege was het 2-2. Garry Rodrigues zette de Turkse formatie op voorsprong. Benzema maakte de 1-1 én 2-1, Nabil Dirar zorgde weer voor evenwicht. Vrij snel na de hervatting sloeg Benzema opnieuw toe, 3-2. Nu maakte Ozan Tufan gelijk en zette Nacho Fernandez Real opnieuw op voorsprong. Mariano Diaz maakte er 5-3 van.

Voor Real was het de eerste zege in de oefencampagne. In het eerste duel in München had de club met klein verschil (1-0) verloren van Tottenham Hotspur, door een treffer van Harry Kane. Veel pijnlijker was de eerdere nederlaag tegen Atlético Madrid, 7-3.

Gareth Bale, van wie Zidane af wil, ontbrak in de selectie van Real Madrid. Doelman Thibaut Courtois was er evenmin. De Belg heeft een blessure aan de enkel. Eden Hazard speelde de eerste helft bij de Spanjaarden, die veel wisselden. Luka Modric kwam als invaller binnen de lijnen, Sergio Ramos bleef op de bank.

De finale van de Audi Cup gaat tussen Bayern München en Tottenham.