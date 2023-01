Premium Het beste van De Telegraaf

Column Valentijn Driessen: ’John Heitinga ideaal als tussenpaus bij Ajax’

Door Valentijn Driessen Kopieer naar clipboard

Bij Ajax ligt een koninkrijk voor een trainer. Voor welke trainer ook. Of het nu John Heitinga, Peter Bosz, Louis van Gaal of ieder ander is. Je kunt eisen stellen en je kan het niet slechter doen dan Alfred Schreuder. Het afbreukrisico is verwaarloosbaar. Met een selectie die voldoende kwaliteit bezit om de landstitel te prolongeren, is de enige opdracht het op gang trekken van de spelers.