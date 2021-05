Assistenten liepen binnen dankzij gulle Dick Advocaat

Het verhaal over een Rotterdamse zakenman, die beweerde in nood te zitten, is ook bij hen bekend. Uit pure goedheid en omdat de inmiddels overleden man in slechte gezondheid verkeerde, leende Advocaat hem een miljoenenbedrag. Er is nooit een cent van teruggekomen. Tot op de dag van vandaag heeft hij er niet over uitgeweid.

Voor de avonden dat hij soms maandenlang bijkluste als analist in de Champions League ontving hij ook een ruime vergoeding, maar die kwam nooit op zijn bankrekening. Advocaat gaf al het geld weg aan de Stichting Support Casper voor onderzoek naar alvleesklierkanker.

En Bert van Lingen, Cor Pot, Zeljko Petrovic, Mario Been en anderen liepen in het buitenland binnen dankzij Advocaat. Van Lingen: „Dick had een ere-afspraak voor zichzelf. Wie met mij meegaat, zei hij, daar zorg ik goed voor. In al die jaren hoefde ik nooit wat te regelen voor een goed contract. Dat regelde hij wel. Er zijn genoeg andere trainers die hun assistenten zelf laten onderhandelen, maar hij niet. Hij zorgde dat we het goed hadden. Hij is een kerel met een gouden hart. Als het maar even kan, helpt hij mensen.”

Dick Advocaat, Bert van Lingen en Mark Wilmots. Ⓒ ANP/HH

Martin Haar is er tot op de dag van vandaag trots op hoe Advocaat hem en zijn zoon Dennis (nu assistent-coach bij RC Genk) steunde in de tijd bij AZ. Dennis en Martin zaten allebei in de technische staf. „Dick moest naar een congres en zei dat ik AZ moest coachen tegen Feyenoord in De Kuip. Tijdens een Europese wedstrijd was Dick geschorst. Dennis kreeg te horen dat hij de persconferenties moest doen. Die schrok zich rot. Maar Dick vond dat het goed was voor zijn ontwikkeling. Hij is en blijft een moordvent.”

Cor Pot is net zo lovend. „Ik kwam Dick jaren terug tegen op Schiphol. Ik was coach en docent in Suriname, maar wilde terug. Hij haalde me prompt bij het Nederlands elftal en toen ik net gescheiden was, vroeg hij of ik zin had met hem mee te gaan naar een buitenlandse club. Ik vroeg niet eens waar naartoe en wist ook niet wat ik ging verdienen. Dick regelde een dik salaris.”