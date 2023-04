Vitesse: voortbestaan verzekerd, behoud in Eredivisie nog niet na verlies bij RKC

Het kan dus zomaar misgaan met de club die een nieuwe verbintenis voor de huur van het Gelredome sloot. Degradatie zou een enorme streep door de rekening zijn. Dat leek in de eerste helft zeker niet iedereen in het Mandemakers-stadion te beseffen. Pas na twee ingrepen in de rust kwam Vitesse na de pauze wat beter in de wedstrijd.

RKC Waalwijk heeft nog riant uitzicht op deelname aan de play-offs om Europees voetbal, zeker als het op 19 april het inhaalduel bij Go Ahead succesvol af zou sluiten. Intussen is de club al volop net de toekomst bezig. Spits Michiel Kramer (34) verlengde zijn contract met twee seizoenen. Trainer Joseph Oosting ligt tot 2025 vast.

Michiel Kramer ontpopte zich als de matchwinnaar bij RKC. Ⓒ ANP

Ondanks het voortreffelijke seizoen is het ook in Waalwijk niet altijd pais en vree. Oosting moest hard ingrijpen in de selectie, die hij als een familie koestert. Hij haalde een streep door de namen van Iliass Bel Hassani en Zakaria Bakkali. „Het teambelang staat voorop. Zij hebben niet in de pas gelopen”, gaf hij als summiere verklaring.

Vitesse kon ook al niet in de beoogde basisopstelling aantreden. Trainer Phillip Cocu schakelde een paar weken geleden over op een systeem met een zogenaamde ’valse spits’ en was daar zeer tevreden over. De ziekte van Matus Bero maakte aanpassingen noodzakelijk. Dus kwam er met Bartosz Bialek toch weer een echte spits binnen de lijnen.

Seuntjes

Normaal gesproken begint RKC met drie centrale verdedigers aan zijn wedstrijden. Oosting had tot een tactische aanpassing besloten, Dario van den Buijs op de bank geposteerd en gekozen voor een systeem met drie aanvallers. „Dan kunnen we beter druk zetten en eerder aan de bal komen”, verklaarde Oosting. „Met als doel om Mats Seuntjens in een-tegen-een situaties te brengen.”

Dat betaalde zich uit. Seuntjens voelde zich in zijn element met zijn vrije rol en was een plaag voor Vitesse. Hij bereidde op de rechterflank de openingstreffer van de Waalwijkse club voor. Kramer rondde af en onderstreepte met zijn achtste treffer dat hij nog ambitie en rendement genoeg heeft om twee jaar door te gaan.

Goal afgekeurd

RKC had in de eerste helft het meeste de bal. Jozefzoon schoot voorlangs en zag een doelpunt wegens buitenspel geannuleerd worden. Dat was centimeterwerk. Na de pauze verzuimde Pelle Clement een vrije kopkans te benutten. Door het uitblijven van een tweede treffer durfde RKC niet vol door te drukken. Vitesse bleef hoop houden op een beter resultaat.

Voor de pauze had Melle Meulensteen zijn voormalig ploeggenoot Etienne Vaessen al eens op de proef gesteld. Dat herhaalde hij na de rust. Het uitblijven van echte kansen noopte Cocu tot een nieuwe wissel. De teleurstellende Bialek moest plaatsmaken voor de 20-jarige Simon van Duivenboden. ’Alles of niets’, scandeerde de aanhang van Vitesse. Het zal de eigenaar van het Gelredome bekend in de oren geklonken hebben. Het leverde wel enkele hachelijke situaties, maar geen treffer meer op.