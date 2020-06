Ruim 400 voetballers naar FIFA voor salaris

In februari, nog voor de mondiale uitbraak van het coronavirus, besloten de FIFA en FIFPRO een 'vangnet' te creëren voor spelers die geen salaris krijgen omdat hun club failliet is gegaan of omdat hun werkgever weigert te betalen. De mondiale federatie heeft daar tot en met 2022 bijna 15 miljoen euro voor gereserveerd.

Voor dit jaar is 3 miljoen dollar beschikbaar, omgerekend 2,7 miljoen euro. De FIFA zet voor zowel 2021 als 2022 een bedrag van ruim 3,5 miljoen euro opzij voor spelers die tevergeefs wachten op hun salaris en daardoor niet aan hun financiële verplichtingen kunnen voldoen. De federatie heeft ook nog ruim 4,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor voetballers die tussen medio 2015 en juni 2020 niet al hun salaris hebben ontvangen. Zij kunnen tot het einde van deze maand alsnog aankloppen bij de FIFA.

De federatie is ook bezig om een noodfonds op te zetten voor de hele voetbalwereld naar aanleiding van de coronacrisis. Mogelijk komt daar op 25 juni bij de online-bestuursvergadering van de FIFA meer duidelijkheid over.