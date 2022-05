Sheraldo Becker ontketend bij Union Berlin, basisdebuut Van de Ven

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

Union draait uitstekend mee in de Bundesliga, en staat momenteel op een zesde plek. De hoofdstedelingen hebben nu evenveel punten als RB Leipzig, dat zondag nog in actie komt. Klimt Union in de laatste speelronde over Leipzig heen naar plek vijf, dan mag het zich volgend seizoen gaan opmaken voor Europa League-voetbal. Zelfs de voorronde van de Champions League behoort nog tot de mogelijkheden, want nummer vier Freiburg staat op slechts een punt.

Basisdebuut Van de Ven

Bij VFL Wolfsburg maakte Micky van de Ven zijn basisdebuut. De van Volendam overgekomen verdediger maakte tegen FC Köln de negentig minuten niet vol, maar zag zijn ploeg de 0-1 voorsprong wel over de streep trekken. Wolfsburg staat twaalfde.

Verderop in de Bundesliga stelde Borussia Dortmund plek twee definitief veilig met een zege op het al gedegradeerde Greuther Furth (1-3), en greep Bayer Leverkusen plek drie - goed voor deelname aan de Champions League in 2022/2023 - met een 2-4 overwinning bij Hoffenheim.