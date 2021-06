Zijn kinderen werden dood gewenst, maar Alvaro Morata is nu de held

Alvaro Morata jaagt de bal in de bovenhoek. Ⓒ Pool via REUTERS

AMSTERDAM - Soms vallen in het voetbal de puzzelstukjes precies op het juiste moment in elkaar. Dat ervaart nu ook Alvaro Morata. De Spaanse spits die werd verketterd na een dramatische groepsfase en die online de meest vreselijke dingen naar zijn hoofd kreeg geslingerd. Tot doodsverwensingen richting zijn kinderen aan toe. Die Morata is nu de held van de natie, dankzij een huzarenstukje tegen Kroatië in een ware thriller (3-5).