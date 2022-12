Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Records voor basketballer Jokic en Minnesota Timberwolves in NBA

08.03 uur: De Servische basketballer Nikola Jokic heeft weer een persoonlijk record gevestigd in de NBA. De 27-jarige Jokic, de afgelopen twee seizoenen gekozen tot meest waardevolle speler (MVP) van de Amerikaanse topcompetitie, pakte maar liefst 27 rebounds in de wedstrijd tegen Charlotte Hornets. De Serviër schoot ook 40 punten bij elkaar en bezorgde Denver Nuggets daarmee de achttiende zege van het seizoen: 119-115.

Jokic gaf daarnaast nog eens tien assists en kwam zo tot een zogeheten triple-double. De enige speler die ooit zulke aantallen haalde in een wedstrijd was de beroemde Amerikaan Wilt Chamberlain. In 1968 kwam hij een keer tot 53 punten, 32 rebounds en 14 assists voor Philadelphia 76ers.

„Ik stond steeds op de juiste plek om de bal te pakken”, zei Jokic, die halverwege de wedstrijd al op twintig rebounds stond. „Het is niet dat ik ernaar op zoek was of zo. Het gebeurde gewoon.”

Ook Minnesota Timberwolves vestigde een record. De club won met 150-126 van Chicago Bulls. Nog nooit maakten de Timberwolves zoveel punten in een wedstrijd.

Venus Williams (42) krijgt wildcard Australian Open

07.21 uur: De Amerikaanse tennisster Venus Williams heeft een wildcard gekregen voor de Australian Open. De 42-jarige Williams doet komende maand voor de 22e keer mee aan het grandslamtoernooi in Melbourne. De voormalig nummer 1 van de wereld bereikte twee keer de eindstrijd van de Australian Open, in 2003 en 2017, maar ze verloor beide finales.

De veterane kwam de afgelopen jaren vooral vanwege blessures amper in actie. Williams deed dit jaar slechts aan vier toernooien mee, waaronder de US Open. Ze werd in New York in de eerste ronde uitgeschakeld. Bij haar laatste optreden op de Australian Open, begin vorig jaar, bereikte ze de tweede ronde. Williams is tot buiten de top 1000 van de wereldranglijst gezakt.

De organisatie van de Australian Open geeft de zus van de onlangs gestopte Serena Williams desondanks een wildcard. „Ik tennis al ruim 20 jaar in Australië en de Australische gemeenschap heeft me altijd enorm gesteund”, zegt de Amerikaanse, die in het enkelspel zeven grandslamtitels won. „Het is een eer om opnieuw voor deze fans te mogen spelen.”