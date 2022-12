Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Engels toptalent krijgt verbeterd contract bij Juventus

18.33 uur: Het 19-jarige Engelse talent Samuel Iling-Junior heeft maandag een nieuw en verbeterd contract tot medio 2025 getekend bij Juventus. Hij maakt ook officieel de overstap naar de A-selectie, zo meldde de club uit de Italiaanse Serie A.

Iling-Junior debuteerde in het eerste elftal van de voormalige kampioen in oktober in de competitiewedstrijd tegen Empoli. Hij geldt als een van de grootste talenten bij Juventus. Zo maakte hij onder meer al indruk tijdens een invalbeurt in de Champions League tegen Benfica.

Iling-Junior bracht het grootste deel van zijn jeugdopleiding door bij Chelsea, maar hij vertrok in 2020 naar Juventus.

FC Volendam sluit Spaans trainingskamp af met verlies

18.15 uur: FC Volendam heeft het trainingskamp in Spanje afgesloten met een nederlaag (2-0) tegen Real Balompédica Linense, een tegenstander uit een lagere divisie. In La Linea besliste de Spaanse ploeg het duel in de tweede helft. De doelpunten kwamen op naam van Alu Koroma en Borja Lopez.

FC Volendam vliegt dinsdag terug naar Nederland, waar het voor de jaarwisseling nog een oefenwedstrijd wil spelen. De formatie van trainer Wim Jonk hervat de competitie op 8 januari met de wedstrijd tegen SC Cambuur. Volendam staat op de laatste plaats in de Eredivisie.

Weer drie Keniaanse atleten geschorst wegens doping

17.58 uur: Er zijn opnieuw Keniaanse atleten bestraft voor het gebruik van doping. De integriteitseenheid in de mondiale atletiek AIU legde schorsingen van twee tot drie jaar op aan de langeafstandlopers Maiyo Johnstone Kibet en Alice Jepkemboi en sprinter Mark Otieno Odhiambo.

Kenia ligt vanwege de vele dopinggevallen onder het vergrootglas bij de wereldwijde atletiekbond. World Athletics overwoog vorige maand de atletiekbond van het Afrikaanse land uit te sluiten van de sport, maar vooralsnog is alleen het toezicht verscherpt. Voorzitter Sebastian Coe van de mondiale federatie meldde wel dat in het afgelopen jaar 40 procent van alle positieve dopingtests wereldwijd van Keniaanse atleten afkomstig is. „Dat kan onze sport natuurlijk niet toestaan”, zei hij.

Kibet werd op 29 mei betrapt op epo na de marathon van Kigali in Rwanda. Hij bekende schuld, waardoor zijn schorsing van vier naar drie jaar werd teruggebracht. Jepkemboi testte op 20 september bij een onaangekondigde dopingcontrole in het Keniaanse Kaptagat positief op testosteron. Ook haar schorsing ging terug van vier naar drie jaar omdat ze haar fout toegaf. Odhiambo testte vorig jaar op de Olympische Spelen van Tokio positief op een anabole steroïde. Zijn schorsing werd gehalveerd van vier naar twee jaar, omdat de verboden stof mogelijk in een voedingssupplement zat.

Veldrijdster Van Empel in selectie wereldbekerwedstrijd Gavere

10.44 uur: Bondscoach Gerben de Knegt heeft veldrijdster Fem van Empel opgenomen in de Nederlandse selectie voor de wereldbekerwedstrijd op tweede kerstdag in de Belgische plaats Gavere. Van Empel, de leidster in het klassement, kwam zaterdag op een besneeuwd en ijzig parcours in het Italiaanse Val di Sole ten val en werd per brancard afgevoerd.

De 20-jarige Van Empel raakte een paaltje en ging onderuit. Ze bleef schreeuwend van de pijn liggen. Er werd aanvankelijk gevreesd voor een beenbreuk, maar dit bleek na de eerste onderzoeken niet het geval.

„Fem neemt na haar val in Val di Sole wat extra rust, maar we hebben goede hoop dat ze er in Gavere weer bij kan zijn”, verklaarde De Knegt het selecteren van de renster van Pauwels Sauzen-Bingoal. „Een definitieve beslissing daarover valt later deze week.”

Volgens haar Belgische ploeg hebben de medische onderzoeken op zondag en maandag geen grote schade aan het licht gebracht. „Geen nieuws is goed nieuws gelukkig”, aldus een woordvoerder van Pauwels Sauzen-Bingoal. „Bij de medische onderzoeken werden geen ernstige blessures meer vastgesteld, wel kneuzingen. Vanaf nu is het dag per dag bekijken hoe het evolueert.”

Records voor basketballer Jokic en Minnesota Timberwolves in NBA

08.03 uur: De Servische basketballer Nikola Jokic heeft weer een persoonlijk record gevestigd in de NBA. De 27-jarige Jokic, de afgelopen twee seizoenen gekozen tot meest waardevolle speler (MVP) van de Amerikaanse topcompetitie, pakte maar liefst 27 rebounds in de wedstrijd tegen Charlotte Hornets. De Serviër schoot ook 40 punten bij elkaar en bezorgde Denver Nuggets daarmee de achttiende zege van het seizoen: 119-115.

Jokic gaf daarnaast nog eens tien assists en kwam zo tot een zogeheten triple-double. De enige speler die ooit zulke aantallen haalde in een wedstrijd was de beroemde Amerikaan Wilt Chamberlain. In 1968 kwam hij een keer tot 53 punten, 32 rebounds en 14 assists voor Philadelphia 76ers.

„Ik stond steeds op de juiste plek om de bal te pakken”, zei Jokic, die halverwege de wedstrijd al op twintig rebounds stond. „Het is niet dat ik ernaar op zoek was of zo. Het gebeurde gewoon.”

Ook Minnesota Timberwolves vestigde een record. De club won met 150-126 van Chicago Bulls. Nog nooit maakten de Timberwolves zoveel punten in een wedstrijd.

Venus Williams (42) krijgt wildcard Australian Open

07.21 uur: De Amerikaanse tennisster Venus Williams heeft een wildcard gekregen voor de Australian Open. De 42-jarige Williams doet komende maand voor de 22e keer mee aan het grandslamtoernooi in Melbourne. De voormalig nummer 1 van de wereld bereikte twee keer de eindstrijd van de Australian Open, in 2003 en 2017, maar ze verloor beide finales van haar zus Serena.

De veterane kwam de afgelopen jaren vooral vanwege blessures amper in actie. Williams deed dit jaar slechts aan vier toernooien mee, waaronder de US Open. Ze werd in New York in de eerste ronde uitgeschakeld. Bij haar laatste optreden op de Australian Open, begin vorig jaar, bereikte ze de tweede ronde. Williams is tot buiten de top 1000 van de wereldranglijst gezakt.

De organisatie van de Australian Open geeft de zus van de onlangs gestopte Serena Williams desondanks een wildcard. „Ik tennis al ruim 20 jaar in Australië en de Australische gemeenschap heeft me altijd enorm gesteund”, zegt de Amerikaanse, die in het enkelspel zeven grandslamtitels won. „Het is een eer om opnieuw voor deze fans te mogen spelen.”

Volgens toernooidirecteur Craig Tiley heeft Venus Williams een wildcard meer dan verdiend. „Venus is niet alleen een geweldige tennisster en een publiekslieveling, maar ook een rolmodel en een leider voor onze sport. We zijn blij dat we haar in januari weer kunnen verwelkomen op de Australian Open.”

De organisatie maakte ook bekend welke spelers op basis van hun positie op de wereldranglijst automatisch zijn toegelaten. Bij de mannen geldt dat voor twee Nederlanders: Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor. Onder anderen Tim van Rijthoven, Arantxa Rus en Suzan Lamens gaan via de kwalificaties proberen het hoofdtoernooi te bereiken. De kwalificatie begint op 9 januari, het hoofdtoernooi een week daarna.