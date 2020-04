Sport Kort: Amerikaanse vrouwentour golf LPGA plant herstart half juli

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Golf: Vrouwentour half juli weer aan de bak

09.31 uur: De Amerikaanse tour van het professionele vrouwengolf LPGA hoopt halverwege juli het seizoen te hervatten. De Dow Great Lakes Bay Invitational in Michigan is van 15 tot en met 18 juli het eerste toernooi dat op de aangepaste kalender is opgenomen.

De LPGA is het hoogste niveau bij de vrouwen. De Nederlandse Anne van Dam, die verblijft in Florida, is speelster op de Amerikaanse vrouwentour.

De LPGA heeft nog 21 toernooien staan op de kalender van 2020, maar het is allerminst zeker of die ook allemaal kunnen doorgaan. Zo staat het Evian Championship in Frankrijk, de eerste major van dit jaar, nog gepland van 6 tot en met 9 augustus, maar in Frankrijk zijn vanwege de corona-uitbraak grote sportevenementen tot september verboden.

"We hebben een schema opgesteld waarvan we denken dat het zo veilig mogelijk is met wat we nu weten over reisverboden en de beschikbaarheid van testen", aldus LPGA-baas Mike Whan. "Juli lijkt nog ver, maar we zijn ons er ook van bewust dat het opstarten van onze tour alleen kan als de situatie met het virus verbetert."