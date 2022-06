Iga Swiatek voor tweede keer de beste op Roland Garros na snelle finale

Swiatek was in 2020 ook al de beste op Roland Garros. Toen versloeg ze in de finale Sofia Kenin en werd ze de eerste tennisster uit Polen die een grandslamtoernooi won.

Als een raket ging Swiatek zaterdag van start op het Court Philippe-Chatrier. Met 6-1 trok ze de eerste set in iets meer dan een half uur naar zich toe. In de tweede set leek Gauff met twee gewonnen games op een rij terug te keren in de wedstrijd, maar op het moment dat Swiatek even gas gaf, stond het plots 5-2. Gauff sputterde nog even tegen, maar kon niet voorkomen dat Swiatek voor de titel mocht gaan serveren. Iets wat ze met verve deed.

Swiatek is bezig aan een ongekende reeks. Ze heeft inmiddels 35 wedstrijden op een rij gewonnen. Daarmee heeft ze het record geëvenaard van Venus Williams, die in 2000 ook een zegereeks van 35 duels neerzette. Op weg naar de finale rekende Swiatek af met Lesia Tsurenko, Alison Riske, Danka Kovinic, Zheng Qinwen, Jessica Pegula en Daria Kasatkina. Ze verloor over het gehele toernooi slechts één set, in de vierde ronde tegen Zheng.

Coco Gauff Ⓒ ANP/HH

Coco Gauff

De 18-jarige Gauff was tot zaterdag nog zonder setverlies in Parijs. Ze stond voor het eerst in de finale van een grandslamtoernooi. De mondiale nummer 23 baarde drie jaar geleden op 15-jarige leeftijd opzien door op Wimbledon de vierde ronde te halen. Gauff staat met haar landgenote Jessica Pegula ook nog in de eindstrijd van het dubbelspel.