Sport Kort: Hertha wil verder zonder Kalou

Skiën: Shiffrin wint ook de slalom in Lienz

14.33 uur: De Amerikaanse skiester Mikaela Shiffrin heeft voor de tweede dag op rij een wereldbekerzege geboekt in Lienz. Shiffrin zegevierde zaterdag op de reuzenslalom, een dag later was ze in de Oostenrijkse Dolomieten ook de beste op de slalom. De Amerikaanse was in beide runs de snelste. Met een totaaltijd van 1.48,89 bleef ze Petra Vlhova uit Slowakije 0,61 seconde voor. De Zwitserse Michelle Gisin gaf als nummer 3 al 1,72 seconden toe.

De 24-jarige Amerikaanse heeft nu 64 wereldbekerzeges op haar naam staan, nog achttien minder dan haar landgenote Lindsey Vonn die zich de meeste succesvolle skiester aller tijden mag noemen. De Zweed Ingemar Stenmark leidt bij de mannen de 'eeuwige' ranglijst met 86 overwinningen in de wereldbeker.

Shiffrin vierde haar 43e wereldbekerzege op de slalom. Vonn was vooral succesvol op de afdaling, waarop ze ook 43 zeges boekte. Stenmark was het meest succesvol op de reuzenslalom met 46 overwinningen.

Voetbal: Hertha wil verder zonder Kalou

14.16 uur: De Duitse voetbalclub Hertha BSC gaat zonder Salomon Kalou op trainingskamp naar Florida. De Ivoriaanse aanvaller krijgt de ruimte om op zoek te gaan naar een nieuwe werkgever. Kalou kwam dit seizoen pas vijf keer in actie in de Bundesliga, voornamelijk als invaller.

De 34-jarige aanvaller, die sinds 2014 voor Hertha speelt, wil in de winterse transferperiode overstappen naar een andere club. Zijn contract loopt komende zomer af. Jürgen Klinsmann, sinds eind november de trainer van Hertha BSC, liet de oud-Feyenoorder alleen in zijn debuut tegen Borussia Dortmund (1-2) even invallen.

Hertha, de club van Karim Rekik, Javairô Dilrosun en Daishawn Redan, begon zondag in Berlijn al aan de voorbereiding op de tweede seizoenshelft. Klinsmann had de wintervakantie van zijn spelers met vier dagen ingekort, omdat hij wil zorgen dat ze topfit zijn bij de hervatting van het seizoen, op 19 januari tegen Bayern München. De nummer 12 van de Bundesliga vliegt donderdag naar Florida voor een trainingskamp.

Angelique Kerber Ⓒ AFP

Tennis: Kerber ’gewoon’ naar Australian Open

13.58 uur: De Duitse tennisster Angelique Kerber kan gewoon aan de Australian Open deelnemen. Ze bereidt zich begin januari tijdens de toernooien van Brisbane en Adelaide voor op de eerste grandslam van het seizoen. Dat heeft haar manager Aljoscha Thron laten weten.

Kerber meldde zich zaterdag nog af voor de finale van het tennistoernooi van Hawaï. Ze had zich tijdens het inspelen licht geblesseerd en wilde geen risico nemen.

De 31-jarige Kerber, voormalig nummer 1 van de wereldranglijst, won de Australian Open in 2016. Het grandslamtoernooi in Melbourne gaat op 20 januari van start.

Lasse Schöne Ⓒ EPA

Voetbal: Schöne heeft weer een nieuwe trainer bij Genoa

11.52 uur: Davide Nicola is de nieuwe trainer van de Italiaanse voetbalclub Genoa. Hij is de opvolger van Thiago Motta, die na twee maanden alweer werd ontslagen.

Genoa staat laatste in de Serie A. De ploeg startte het seizoen met trainer Aurelio Andreazzoli, die in oktober werd ontslagen toen Genoa de nummer voorlaatst van de ranglijst was.

Nicola is een oud-speler van Genoa, de club waar oud-middenvelder Lasse Schöne van Ajax nu voetbalt. Hij was eerder coach bij Livorno, Bari, Crotone en Udinese.

Skiën: Seizoen Reichelt al snel voorbij

11.30 uur: Het seizoen van skiër Hannes Reichelt is al voorbij. De 39-jarige Oostenrijker heeft zaterdag een zware knieblessure opgelopen tijdens een val op de afdaling van de wereldbekerwedstrijd in het Italiaanse Bormio.

Reichelt wordt zondag al geopereerd en staat vervolgens voor een lange revalidatie. Hij is nog niet bekend of de wereldkampioen van 2015 op de Super G zijn loopbaan volgend seizoen nog wil vervolgen.

Luka Doncic Ⓒ Hollandse Hoogte

Basketbal: Doncic grote man bij Mavericks

09.15 uur: Basketballer Luka Doncic heeft zijn club Dallas Mavericks aan een uitzege op Golden State Warriors geholpen: 121-141. De 20-jarige Sloveen maakte 31 punten, leverde 15 assists en pakte 12 rebounds.

Doncic vierde vrijdag tijdens een gewonnen duel met San Antonio Spurs (102-98) zijn rentree bij zijn ploeg uit Dallas, nadat hij vier wedstrijden aan de kant had gestaan met een enkelblessure. Hij blonk direct uit met 24 punten, 10 rebounds en 8 assists. Dallas Mavericks maakte maar liefst 24 driepunters tijdens het schuttersfestijn met de Golden State Warriors.

LA Lakers, de koploper van de Western Conference van de NBA, versloeg Portland Trail Blazers (128-120). LeBron James maakte 21 punten voor de winnende ploeg en maakte indruk met 16 assists. Milwaukee Bucks, de koploper van de Eastern Conference, klopte Orlando Magic: 111-100.