FC Utrecht casht met transfer Denso Kasius

Bologna ziet in Kasius een speler met veel potentie. De laatste jaren hebben meerdere vleugelverdedigers uit de Eredivisie het heel goed gedaan in Italië, zoals Robin Gosens (inmiddels Inter) en Hans Hateboer bij Atalanta Bergamo en Denzel Dumfries (Inter). Bologna ziet in Kasius ook zo’n aanvallende back met doorgroeimogelijkheden.

De transfersom ligt boven de 3 miljoen euro en kan door bonussen zelfs oplopen richting de 4 miljoen euro. De prijs is zo hoog opgelopen doordat meerdere grote clubs in de markt waren voor Kasius. Ook Bayern München had interesse in de 19-jarige belofte, die nooit in de hoofdmacht van FC Utrecht speelde, en alleen in de Keuken Kampioen Divisie is uitgekomen voor Jong FC Utrecht en FC Volendam. Doordat FC Utrecht in het huurcontract met FC Volendam afspraken had opgenomen over de mogelijkheid van een wintertransfer kon de lijstaanvoerder van de Keuken Kampioen Divisie de transfer niet blokkeren. FC Volendam is voor een vooraf vastgesteld bedrag gecompenseerd voor het verlies van de belangrijke schakel halverwege de titelrace.

FC Utrecht heeft een uiterst lucratief seizoen op de transfermarkt. Eerder werden al Gyrano Kerk (voor 6 miljoen euro, oplopend door bonussen naar 7 miljoen euro), Vaclav Cerny (1 miljoen euro), Jeredy Hilterman (0,5 miljoen euro) en Maarten Paes (1 miljoen euro als optie wordt gelicht) verkocht.