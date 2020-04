Formule 1: racen om te overleven

De coronacrisis laat zich ook in de Formule 1 voelen. Ⓒ Reuters

De veelbekeken Netflix-serie over de Formule 1 draagt de titel Drive to Survive. Juist nu er niet wordt geracet, blijkt die naam actueler dan ooit. Zo snel als mogelijk de baan opgaan om het hoofd boven water te houden is het devies. Maar tegen welke prijs?