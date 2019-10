Frank de Boer: ’Dan is mijn seizoen geslaagd’

Frank de Boer Ⓒ AFP

AMSTERDAM - Frank de Boer (49) krijgt vannacht (01.00 uur Nederlandse tijd) de kans zijn immense populariteit in de Verenigde Staten verder te vergroten. De coach van Atlanta United kroont zich bij een (thuis)zege op Toronto FC tot kampioen van de Eastern Conference én plaatst zich in dat geval voor de finale van de Major League Soccer (MLS) tegen Los Angeles FC of Seattle Sounders.