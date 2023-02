Voormalig Ajax-talent leeft op in Spakenburg: ’Hij is veel te goed’

„We hebben een goede band”, zegt de jonge coach. Het kan verkeren. Toen De Graaf in de herfst van 2021 voor de tweede keer als tussenpaus fungeerde, was Dekker (25) verbannen naar het tweede. „Vanwege de perikelen met IJsselmeervogels”, doelt De Graaf op de rel die was ontstaan nadat Dekker zijn ja-woord had gegeven aan de erfvijand. Later zou de oud-ploeggenoot van Donny van de Beek en Appie Nouri alsnog een driejarige verbintenis bij Spakenburg tekenen. „Ik heb hem toen teruggehaald en bijna de hele speelwijze op hem aangepast.” Prompt was Dekker goed voor 22 assists.

Bejaardenhuis

De Graaf vindt niet dat hij iets ’speciaals’ heeft gedaan. „Ik ben gewoon eerlijk geweest. Kijk: iedereen ziet dat hij een talentvolle jongen is. Maar alleen dát deel wordt benoemd, er kleeft ook een keerzijde aan hem, namelijk de reden dat hij bij Spakenburg zit en niet in de Eredivisie voetbalt.” De reden daarvoor? De Graaf: „Ik denk dat als Gino later in het bejaardenhuis zit, hij wellicht denkt dat hij meer uit zijn carrière had kunnen halen. Die jongen hoort hier eigenlijk niet, hij is veel te goed. Hij heeft wel een paar keer een aanbieding gehad, maar dat ziet hij niet zitten. Ik weet zeker dat zijn voorzet één van de beste van de Eredivisie zou zijn. Zowel met links als met rechts. Dat heb ik nog nooit gezien.”

Aartsrivaal heeft beste bekerprestatie

In een dorp waar de rivaliteit tussen Spakenburg en IJsselmeervogels dikwijls astronomische hoogtes aanneemt, heeft IJsselmeervogels zich in de historie de succesvolste van de twee befaamde amateurclubs getoond. Zo wonnen de Rooien niet alleen meer algemene amateurtitels dan de Blauwen (zeven om twee), als enige amateurclub ooit wist IJsselmeervogels in 1975 de halve finale van de KNVB Beker te bereiken. FC Twente was daarin met 6-0 veel te sterk, maar desalniettemin werden de ’Vogels’ gekozen tot Sportploeg van het Jaar.

Een ’superknappe prestatie’, vindt ook Chris de Graaf. „Al moet ik zeggen dat het voetbal in die vijftig jaar wel enorm is veranderd. In die tijd waren er nog nauwelijks buitenlanders”, aldus de Spakenburg-coach met lichte jaloezie. „Ik moet eerlijk zeggen dat ik het fijn zou vinden als wij de halve finale halen. Dan is dat ook weer rechtgezet.”

