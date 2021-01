Volleybaltrainer Olaf Ratterman (45) van SSS Barneveld plotseling overleden

De in Barneveld geboren trainer raakte onwel en overleed dezelfde dag, meldt de club. Ratterman is 45 jaar geworden.

Ratterman was bezig aan zijn tweede seizoen als hoofdtrainer van SSS in de eredivisie. „Met zijn ongekende passie voor de sport was hij de afgelopen weken het team aan het voorbereiden op de herstart van de eredivisie”, laat de club weten. „Met grote verslagenheid heeft SSS kennis genomen dat Olaf Ratterman vandaag onverwacht is overleden.”

De competitiewedstrijd tegen Talentteam Papendal van aanstaande zaterdag in Ede is afgelast.