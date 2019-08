PAOK woest op Sierd de Vos: ’Racistisch en gevaarlijk’

De Griekse club deelt op het officiële account een verklaring, waar De Vos - die op Ziggo Sport commentaar gaf bij de wedstrijd - het moet ontgelden. De Vos grapte tijdens de wedstrijd dat ’ het slecht gaat met de Griekse economie en dat dat de reden is dat ’de PAOK-supporters daarom geen kleren meer aanhebben’. En dat valt bij PAOK in het verkeerde keelgat.

„Buiten alle fouten van de arbitrage, vinden wij dat er in het voetbal geen plek is voor racistisch commentaar. Dat is echt niet te accepteren. Deze onacceptabele commentaren werden gemaakt door een journalist van Ziggo (hoofdsponsor Ajax), Sierd de Vos, die zich richtte op PAOK-fans en Griekse inwoners. Het is een gevaarlijk fenomeen waar geen plek voor is in het hedendaagse voetbal.”

De club is van mening dat de ’bazen van Ziggo’ op z’n minst verontschuldigingen moeten aanbieden en dat de UEFA de gang van zaken moet onderzoeken.

Want de arbitrage krijgt er ook flink van langs. Scheidsrechter Craig Pawson moet straf krijgen. „Wij zijn van mening dat de bond direct een straf uit moet delen. Een vorm van compensatie van de UEFA, ook al is dat al laat, is het minimale. Wat ons betreft moet deze schandelijke avond - voor heel het Europese voetbal - worden onderzocht.”