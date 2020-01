Wright neemt in WK-finale wraak op Van Gerwen

Van Gerwen verkeerde de afgelopen weken niet in zijn beste vorm, maar via zeges op Jelle Klaasen, Ricky Evans, Stephen Bunting, Darius Labanauskas en Nathan Aspinall bereikte hij wel zonder grote problemen voor de vijfde maal de eindstrijd. Afgaande op diverse statistieken werd Van Gerwen vervolgens zoals gebruikelijk gebombardeerd tot de favoriet.

Gefocust

Van de achttien eerdere finales die hij tegen Wright speelde, won hij er liefst zestien. Daarbij was de meest in het oog springende de WK-eindstrijd van 2014, waarin de Nederlander wél met 7-4 in sets zegevierde. Voor die nederlaag nam de excentrieke Wright woensdagavond in Ally Pally wraak. De 49-jarige Schot ontsnapte dit toernooi nog tegen Noel Malicdem (3-2) en Jeffrey de Zwaan (4-3), maar verscheen tegen Van Gerwen volledig gefocust aan de oche.

En Wright kwam uitstekend uit de startblokken. Snakebite overleefde wel één pijl van Van Gerwen om niet gebroken te worden, maar eiste de tweede set overtuigend voor zich op. Van Gerwen gaf zich uiteraard niet direct gewonnen, en bracht de wedstrijd via twee gewonnen sets weer in evenwicht: 2-2. Maar Wright bleek vastberaden om zich niet opnieuw in een eindstrijd de kaas van het brood te laten eten door de Nederlander.

Michael van Gerwen moet in de WK-finale zijn meerdere erkennen in Peter Wright. Ⓒ PDCLAWRENCE LUSTIG

Opnieuw nam de Schot een voorsprong van twee sets (4-2), en hoewel Van Gerwen de achterstand daarna verkleinde naar 4-3, ging Wright uiteindelijk de pauze in met een 5-3 voorsprong. In die pauze sloeg Van Gerwen zich voor zijn kop, omdat hij een pijl op tops miste om de set te pakken. En dat scenario herhaalde zich in de negende set opnieuw. Van Gerwen bleef maar doorgaan met dubbels missen op momenten dat hij Wright kon pakken, waardoor Snakebite op een 6-3 voorsprong kwam. En die marge gaf de Schot ook niet meer weg: 7-3.

De druk op de schouders van Van Gerwen is elk toernooi immens groot. Waar hij ook binnenstapt, altijd is hij dé torenhoge favoriet voor de eindzege. Ook niet gek gezien zijn statistieken. Al zes jaar voert de 30-jarige Vlijmenaar de zogenoemde Order of Merit aan, hij won tot aan de WK-finale liefst 42 majortitels en in totaal meer dan 150 (!) PDC-toernooien én daarnaast vervolmaakte hij in 2019 met de eindzege bij de Champions League of Darts zijn prijzenkast. Sinds oktober van dit jaar is hij de enige darter die alle twaalf majors minimaal één keer achter zijn naam heeft staan. Daarin slaagde zelfs de gestopte zestienvoudig wereldkampioen Phil Taylor niet.

Van Gerwen geen robot

„Mensen vinden het heerlijk om er een verhaal van te maken dat ik mijn titel nog nooit met succes heb verdedigd, maar dat boeit me helemaal niet”, stelde Van Gerwen voorafgaand aan het WK. Jarenlang was dat namelijk ook het onderwerp van gesprek rond de World Grand Prix, het majorevent dat hij tot 2018 vier keer won en waar titelprolongatie pas dit jaar lukte. „Ik laat me daar niet door beïnvloeden.” De mentaal sterke Van Gerwen probeert zich vaak af te sluiten van randzaken, maar is geen robot en blijft ook maar een mens. Zo bleek in Londen maar weer eens.

„Ik ben ontzettend teleurgesteld”, zei Van Gerwen in een eerste reactie op het podium na zijn verloren finale. „Elke misser die ik had, strafte hij meteen af. Finishend was Peter geweldig vandaag, maar dat ik verlies, heb ik aan mezelf te wijten. Ik heb ook kansen gehad om gelijk met Peter te komen of de leiding te nemen in de wedstrijd, maar dat deed ik niet. En dan win je niet van een speler als Peter. Volgend jaar kom ik sterker terug, daar zorg ik voor”, besloot MvG.

Natuurlijk wil Van Gerwen dolgraag het aantal van vijf wereldtitels van Raymond van Barneveld verbreken, maar dan moet hij toch nog driemaal het wereldkampioenschap zien te winnen. Ondanks dat hij het grootste gedeelte van het jaar ongenaakbaar is, wordt de wereldtop steeds breder en is hij op een WK kwetsbaarder dan voorheen. Bij de laatste zeven edities werd de Nederlander nu viermaal verslagen. Wright trad woensdagavond in de voetsporen van Gary Anderson, Raymond van Barneveld en Rob Cross die Van Gerwen in de laatste jaren in Ally Pally zelfs nog voor de jaarwisseling allemaal een keer wisten te vloeren.

Schrale troost voor Van Gerwen

Van Gerwen is van mening dat de buitenwacht graag ziet dat de torenhoge favoriet ook eens een keer op zijn bek gaat. Zo kende hij dit jaar na de Premier League-winst enkele maanden een iets mindere periode, maar herpakte zich daarvan ijzersterk en won in aanloop naar het WK bijna alles wat er te winnen viel. Hij bewijst graag het ongelijk van mensen, maar in Londen stond hij bij de 27e editie van de wereldtitelstrijd toch met lege handen.

Het prijzengeld van 200.000 Britse ponden (234.000 euro) is een schrale troost, zeker gezien het feit hij op 1 januari van vorig jaar als winnaar met een cheque van een half miljoen aan ponden (586.000 euro) de deuren van het iconische Alexandra Palace achter zich sloot. Van Gerwen zal de rechtse directe van Wright even moet verwerken.

