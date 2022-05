Premium Het beste van De Telegraaf

Amsterdammers sinds 2001 onklopbaar in voorjaar De bizarre lente-statistieken van Ajax

Door Mike Verweij

Dusan Tadic blijkt weer goud waard voor Ajax. Ⓒ Pro Shots

AMSTERDAM - Schrijf Dusan Tadic nooit af. De 33-jarige aanvoerder van Ajax lag in de rest van Nederland onder vuur vanwege zijn duikelpartijen. En in Amsterdam werd door de fans openlijk getwijfeld over de houdbaarheidsdatum van de aanvaller, waarbij met het oog op volgend seizoen het woord ’doorselecteren’ veelvuldig viel. Maar tegen PEC Zwolle snoerde de trotse Serviër zijn critici de mond en hield hij Ajax met een schitterende volley (1-0) op koers voor landstitel nummer 36. Davy Klaassen verdubbelde vlak na rust de score (2-0) en maakte op prachtige wijze de 3-0.