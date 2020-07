Frans succes in eerste Belgische profkoers na coronacrisis

De 26-jarige coureur van Deceuninck - Quick-Step kwam in de eerste editie van de GP Vermarc na 164 kilometer in en rond Rotselaar solo over de streep. De Nederlander Oscar Riesebeek, bezig aan zijn eerste seizoen bij Alpecin-Fenix, eindigde enkele seconden later als tweede en de Belg Victor Campenaerts reed als derde over de finish.

Krachtige demarrage

Sénéchal leek in de eindfase met zijn twee medevluchters samen op de meet af te gaan. Enkele kilometers voor de finish plaatste de Fransman echter een krachtige demarrage, die Riesebeek en Campenaerts te machtig was.

Daarmee begon de tweede fase van het wielerseizoen zoals het eerste deel was geëindigd: met een overwinning voor een renner voor Deceuninck - Quick-Step. De Nederlander Fabio Jakobsen was op 8 maart de laatste coureur die in België namens de topformatie zegevierde, in de GP Monseré. Daarna ging ook het wielerseizoen wegens de coronapandemie op slot.

Minuut stilte

Na een minuut stilte voor de wielrenner Niels De Vriendt, die zaterdag overleed tijdens een oefenkoers door een hartaanval na een valpartij, gaf wielericoon Eddy Merckx het startschot voor de Grote Prijs Vermarc. Aan de wedstrijd namen alleen Belgische ploegen deel. Toeschouwers waren vanwege coronamaatregelen onder meer in de buurt van start en finish niet welkom.

De UCI WorldTour wordt op 1 augustus hervat met de Italiaanse wielerkoers Strade Bianche.