Sénéchal spreekt verbazing uit over wel en niet testen in het wielrennen

De 26-jarige coureur van Deceuninck - Quick-Step kwam in de eerste editie van de GP Vermarc na 164 kilometer in en rond Rotselaar solo over de streep. De Nederlander Oscar Riesebeek, bezig aan zijn eerste seizoen bij Alpecin-Fenix, eindigde enkele seconden later als tweede en de Belg Victor Campenaerts reed als derde over de finish.

„Ik koers altijd om te winnen, maar het mocht helaas niet zijn. Pech gehad, de conditie is er wel”, reageerde Riesebeek (27). „Ik ben blij dat we weer aan koersen toe zijn. Het duurde lang genoeg, al die tijd zonder wedstrijden was wel heel erg sneu. Zoals het er vandaag aan toeging, is het echt wel veilig, vind ik. Hopelijk komt er geen terugval meer en kunnen we gewoon lekker tot het einde doorfietsen.”

Krachtige demarrage

Sénéchal leek in de eindfase met zijn twee medevluchters samen op de meet af te gaan. Enkele kilometers voor de finish plaatste de Fransman echter een krachtige demarrage, die Riesebeek en Campenaerts te machtig was.

Daarmee begon de tweede fase van het wielerseizoen zoals het eerste deel was geëindigd: met een overwinning voor een renner voor Deceuninck - Quick-Step. De Nederlander Fabio Jakobsen was op 8 maart de laatste coureur die in België namens de topformatie zegevierde, in de GP Monseré. Daarna ging ook het wielerseizoen wegens de coronapandemie op slot.

Minuut stilte

Na een minuut stilte voor de wielrenner Niels De Vriendt, die zaterdag overleed tijdens een oefenkoers door een hartaanval na een valpartij, gaf wielericoon Eddy Merckx het startschot voor de Grote Prijs Vermarc. Aan de wedstrijd namen alleen Belgische ploegen deel. Toeschouwers waren vanwege coronamaatregelen onder meer in de buurt van start en finish niet welkom.

Sénéchal sprak na zijn zege wel zijn verbazing uit over de verschillen in het wielerpeloton wat betreft de testprocedures op het coronavirus. De profrenners zijn al enkele keren gecontroleerd. Eliterenners zonder contract en beloften reden in de eerste officiële wedstrijd op de Belgische kalender na de coronastop ook mee en zij zijn niet uitvoerig getest op het virus.

„Dat vind ik raar. Wij kregen al twee keer een controle, maar blijkbaar is niet iedereen die vandaag meereed gecheckt op het coronavirus. Misschien moeten we daar wel een regel van maken. Wie wil koersen, zou een test moeten kunnen tonen, die drie dagen voor de wedstrijd is afgenomen. Een verplichting is misschien niet slecht, net zoals we verplicht zijn een antidopingtest af te leggen.”

Sénéchal sprak van een „zeer speciale” wedstrijd in en om Rotselaar. „Ik denk dat wel iedereen hierop zat te wachten. Eindelijk weer eens een echte koers nadat we zo lang stillagen. Ook al is het slechts een kermiskoers en geen wedstrijd op de UCI-kalender, toch doet het deugd om weer in competitie te zijn. Het is een verademing om weer te mogen koersen.”

De UCI WorldTour wordt op 1 augustus hervat met de Italiaanse wielerkoers Strade Bianche.