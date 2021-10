Borussia-coach: ’Ajax speelt als een geoliede machine’

Zowel Ajax als Dortmund won de eerste twee groepswedstrijden in de Champions League. Een zege dinsdag betekent vrijwel zeker al plaatsing voor de knock-outfase. „De sfeer zal geweldig zijn, de tegenstander sterk, we moeten scherp zijn”, keek Rose vooruit. „Het is een enorme uitdaging.”

Sterke fase

Dortmund won de afgelopen weken drie keer op rij: voor de Champions League versloeg het het Portugese Sporting Lissabon, daarna volgden competitiezeges op FC Augsburg en FSV Mainz. Het team van Rose staat tweede in de Bundesliga, op een punt van koploper Bayern München.

De Noorse spits Erling Braut Haaland keerde zaterdag terug in de ploeg na een blessure en scoorde meteen tweemaal. Haaland hoefde maandag, net als onder anderen Mats Hummels en Thomas Meunier, niet mee te trainen maar reist gewoon mee met de bus naar Amsterdam. Ook verdediger Dan-Axel Zagadou is teruggekeerd van een blessure. Dat geldt niet voor Raphael Guerreiro, Giovanni Reyna en Mahmoud Dahoud.

