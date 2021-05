Bas Nijhuis en Allard Lindhout moeten op matje komen

Nijhuis wekte bij Sparta-Vitesse verbazing met zijn beslissing om geen penalty toe te kennen bij een duidelijke handsbal van Sparta-aanvoerder Adil Auassar. Vitesse-trainer Thomas Letsch reageerde na de wedstrijd woedend. ,,Ik begrijp totaal niet hoe de scheidsrechter ertoe kan besluiten om hier geen strafschop voor te geven. En dat de VAR dan ook nog eens niet ingrijpt. Waarom hebben we dan een VAR? Ik ken de regels en dit is een totaal onnatuurlijke houding. De speler van Sparta heeft zijn armen hoog boven zijn hoofd en krijgt dan de bal op zijn arm. Die armen hebben daar niks te zoeken. Dat is gewoon honderd procent penalty.”

Van Egmond geeft Letsch gelijk. ,,De regel is helder, dit moet een strafschop zijn. Daar mag geen misverstand over bestaan. Dit gaan we bespreken. Het kan niet zo zijn dat scheidsrechters andere beslissingen nemen dan de regels zijn.”

Saillant detail is dat de VAR bij Sparta - Vitesse, die verzuimde Nijhuis te wijzen op zijn foute beslissing, Lindhout was. De arbiter zou zelf een dag later bij FC Twente - Heracles de fout ingaan.

Bas Nijhuis Ⓒ ANP/HH

Over het optreden van Lindhout en VAR Marc Nagtegaal in Enschede was Van Egmond helder. Lindhout besloot een streep te halen door een penalty in het voordeel van FC Twente, nadat zijn VAR hem erop had geattendeerd dat de bal bij een doeltrap van Joël Drommel, die vooraf ging aan de situatie, niet stil had gelegen. Dat is oneigenlijk gebruik van de VAR, die niet ingezet mag worden voor dit soort futiliteiten.

,,Ze kwamen direct op de lijn zaterdag. Ze trekken het boetekleed aan, ze balen er zelf ook enorm van. Dit is het verkeerd toepassen van de regels", vertelde Van Egmond tegen ESPN. ,,Ik keek met ergernis. Dit kan niet, dat moet de scheidsrechter weten en de VAR trouwens ook."

Allard Lindhout heeft het zwaar. Ⓒ ANP/HH

Overigens verdedigde Van Egmond eerder dit seizoen nog een vergelijkbare situatie in de bekerwedstrijd Excelsior-Vitesse, toen een doelpunt van Armando Broja werd afgekeurd na interventie van de VAR, omdat de bal bij de vrije trap van Riechedly Bazoer, die vooraf ging aan de goal, niet stil lag. Van Egmond verdedigde toen het gebruik van de VAR met het verhaal, dat het scheidsrechter Dennis Higler zelf was, die aan de VAR had verzocht om het moment na te kijken. De richtlijnen van UEFA en FIFA over het gebruik van de VAR geven echter duidelijk aan, dat de VAR voor dit soort futiliteiten niet mag worden gebruikt en dan maakt het geen verschil of het initiatief uitgaat van de VAR of de scheidsrechter.