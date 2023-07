VS naar halve finale Gold Cup na thriller tegen Canada

Aanvankelijk dacht Brandon Vazquez de heldenrol op zich te nemen. Hij opende vlak voor tijd de score voor de VS. Canada wist diep in de blessuretijd nog terug te slaan vanaf de strafschopstip via Steven Vitória, waarna verlenging volgde. In de tweede helft van de verlenging nam Canada vervolgens de leiding na een knappe goal, maar na een eigen goal van Scott Kennedy moesten strafschoppen de beslissing brengen.

Turner pakte daarin de eerste twee strafschoppen en zette zo de VS op het juiste spoor richting de halve finale, waar Panama wacht. Mexico en Jamaica staan in de andere halve eindstrijd.

Amerikaanse voetbalsters winnen oefenwedstrijd van Wales

De Amerikaanse voetbalsters hebben de laatste oefenwedstrijd in eigen land voorafgaand aan het WK voetbal gewonnen van Wales. In San Jose werd het 2-0 voor de regerend wereldkampioen door twee treffers van invalster Trinity Rodman.

De Verenigde Staten zijn een van de tegenstanders van het Nederlands elftal in de groepsfase van het WK voetbal, dat op 20 juli begint in Australië en Nieuw-Zeeland. De andere landen in de groep zijn Portugal en Vietnam. De VS spelen op 22 juli de eerste wedstrijd tegen Vietnam.