Premium Het beste van De Telegraaf

’Ik heb een goed gevoel en ben hoopvol’ Wilco Kelderman heeft na ultieme oproep geen last van Tour-stress

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

In de vierde etappe in de Ronde van Zwitserland finisht Wilco Kelderman als vijfde. „Ik hoopte op meer.” Ⓒ Getty Images

LEUKERBAD - Als hij comfortabel in het zadel zit en ook nog zijn niveau haalt, is Wilco Kelderman een toprenner. In de Ronde van Zwitserland klimt hij soepeltjes met de beste renners mee, zoals wereldkampioen Remco Evenepoel. De 32-jarige stilist is in het Alpenland op weg naar een podiumplaats, en rijdt zich tegelijk in vorm voor de Tour de France. Kelderman zou daar eigenlijk niet starten, maar zegt klaar te zijn om Jonas Vingegaard aan titelprolongatie te helpen. „Al zal ik in de Tour aan hem moeten wennen”, zegt Kelderman, die later verder tekst en uitleg geeft.