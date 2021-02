Bram van Polen zou komst Bert Konterman toejuichen

Mitchell van Bergen schoot Heerenveen nog wel op voorsprong. Maar na rust scoorden Virgil Misidjan, Thomas Buitink, Van Polen en Eliano Reijnders voor PEC Zwolle.

PEC Zwolle nam afgelopen zaterdag afscheid van trainer John Stegeman, na een nederlaag bij FC Emmen. „Ik heb hem nog even gesproken toen”, zei Van Polen bij ESPN. „Zondag was een dag van rouw. Maar het was helemaal wel een zware week. Het was onrustig. De enige manier om het een beetje rustig te krijgen was winnen.”

Leeroy Echteld, een assistent van Stegeman, had alleen vrijdag de leiding bij PEC Zwolle. Als het aan de leiding van de club uit Overijssel ligt, maakt hij snel plaats voor Bert Konterman die als interim-trainer het seizoen moet afmaken. In de zomer zou Art Langeler als definitieve opvolger van Stegeman aan de slag moeten gaan.

Bert Konterman Ⓒ ANP/HH

Van Polen kent de verhalen over de komst van Konterman. „Maar zolang er nog niets definitief is getekend, is er nog niets zeker”, zei hij. „Hij zou wel een goede zijn. Hij was al technisch manager hier.”