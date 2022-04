Opvallend: Halep neemt tenniscoach over van Serena Williams

Premium Tennis

Iga Swiatek: nieuwe nummer één kan lang gaan regeren

Is Iga Swiatek in staat om als nieuwe koningin lang te heersen over de tenniswereld? Het zou best eens kunnen, want deze 20-jarige Poolse, die vandaag de eerste plaats op de wereldranglijst overneemt van de inmiddels ’gepensioneerde’ Ashleigh Barty, heeft veel in haar mars. Toch is de grote vraag of...