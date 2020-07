Luuk de Jong valt in en ziet Banega uitblinken

Sevilla houdt door de zege als nummer vier een marge van zes punten op Villarreal en heeft met 63 punten er evenveel als nummer drie Atlético Madrid. De eerste vier ploegen in La Liga plaatsen zich voor de Champions League volgend seizoen.

Ander Capa had voor de 1-0 voor de thuisploeg uit Bilbao gezorgd. Sevilla kwam pas na de rust op stoom. Banega maakte gelijk en gaf daarna een lange voorzet op El Haddadi die de 2-1 binnenkopte. De Jong begon bij Sevilla op de bank. Trainer Julen Lopetegui liet de Nederlandse spits in de 64e minuut invallen.

Inter morst punten in Serie A

Internazionale heeft verzuimd de derde plaats in de Serie A te heroveren. De ploeg van verdediger Stefan de Vrij bleef bij Hellas Verona steken op 2-2 en moet Atalanta op de ranglijst voor zich dulden.

Inter heeft 65 punten, één minder dan de ploeg uit Bergamo en drie minder dan nummer twee Lazio. Titelverdediger Juventus is koploper met 75 punten. De eerste vier in de Serie A plaatsen zich voor de Champions League.

Darko Lazovic bracht de thuisploeg in Verona al in de 2e minuut op voorsprong. Pas na de rust lukte het Inter de stand gelijk te trekken. Antonio Candreva schoot uit de rebound raak. Enkele minuten later werd het 2-1. Federico Dimarco van Hellas raakte het schot van Candreva nog aan en zorgde voor een eigen doelpunt. De middenmoter uit Verona kwam in de slotfase echter nog terug via Miguel Veloso.