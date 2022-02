Het ’afvinklijstje’ van Irene Schouten: jacht op Yvonne van Gennip, Marianne Timmer en Ireen Wüst geopend

Als het om olympisch goud gaat, zijn Yvonne van Gennip, Marianne Timmer en Ireen Wüst de beste drie Nederlandse schaatssters ooit. De eerste twee stonden drie keer op het hoogste podium en Wüst heeft tijdens de afgelopen vier olympische toernooien maar liefst vijf gouden plakken veroverd. Schouten zou bij deze Spelen dus in één klap op vier kunnen komen. Al is dat bepaald geen abc’tje.

Komende donderdag kan Schouten toeslaan op de 5000 meter, de afstand waarop ze de regerend wereldkampioen is en dit seizoen nog door niemand werd verslagen. Volgende week staan dan nog de ploegenachtervolging en de massastart op het programma.

"Deze Spelen kunnen voor mij niet meer stuk"

Bij de ploegenachtervolging gaat ze samen met Antoinette de Jong en Ireen Wüst op jacht naar goud. Nederland is een voorname medaillekandidaat op dit onderdeel, maar de grootste bedreiging komt dan van de Japanse en de Canadese vrouwen.

Schrijf je in voor de Telesport nieuwsbrief en ontvang dagelijks het laatste olympische nieuws.

Tekst loopt door onder foto...

Irene Schouten maakt kans op vier gouden medailles. Ⓒ DE TELEGRAAF

Massastart

Bij de massastart is Schouten de uitgesproken favoriete, al kan bij deze mini-marathon in het heetst van de strijd veel misgaan. Zelf wil Schouten op geen enkele manier speculeren over de kansen om in Peking drie of vier keer goud te winnen. „Dat laat ik niet toe in mijn hoofd. Ik ga me eerst focussen op de 5 kilometer van donderdag en daarna pas aan het volgende onderdeel denken.”

Druk

Zaterdag was voor de race duidelijk van haar gezicht af te lezen dat Schouten als topfavoriete veel last had van de druk. Is die nu weg omdat de eerste buit binnen is? „Dat gaan we zien”, zegt ze zelf. „Deze Spelen kunnen voor mij niet meer stuk, maar ik wil er wel alles uit halen op de andere onderdelen. Dan ga ik ook weer strijden met alles wat ik in me heb.”

Bekijk ook: VIDEO Stralende Irene Schouten neemt gouden medaille in ontvangst

Ze loopt dus zelf niet op de zaken vooruit, maar volgens veel amateurpsychologen is ’Sprankeltje’ na het winnen van haar eerste goud helemaal los en in staat nog drie keer goud te winnen in Peking. Een bizar en historisch scenario.

Bekijk ook: Wervershoof op de banken voor kampioene Irene Schouten

Alle olympische wedstrijden zijn live te volgen en terug te zien via Eurosport/discovery+.