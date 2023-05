Bas Sibum trainer van Roda JC

De veertigjarige Sibum heeft sinds 2021 het hoogste trainersdiploma en zat in het klasje met onder anderen Dick Schreuder en Joseph Oosting, die sindsdien flink aan de weg hebben getimmerd in het trainersvak. Ook Oosting heeft een verleden bij FC Emmen en dat geldt ook voor René Hake, die trainer is van Go Ahead Eagles. Sibum komt zijn baas Lukkien komend seizoen ook tegen in de Keuken Kampioen Divisie. Die stapt over naar het gedegradeerde FC Groningen.

Sibum is dolgelukkig met de trainersjob bij Roda JC. ,,Het is nog niet helemaal in kannen en kruiken, maar ik hoef er niet geheimzinnig over te doen. Ik ben er hartstikke trots op dat ik deze kans ga krijgen. Het is ook nog bij een club, waar ik als speler een jaar voor heb gespeeld. Dat maakt het extra leuk.”