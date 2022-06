Schotse scheidsrechters komen uit de kast: ’Eigenlijk is dit geen nieuws’

Recentelijk kwamen ook voetballers Josh Cavallo (van het Australische Adelaide United) en Jake Daniels (van het Engelse Blackpool) uit de kast. Napier werd naar eigen zeggen geïnspireerd door de moed van de twee.

„Ik had nooit gedacht hier te zitten en dit te vertellen. Ik loop hier natuurlijk al langere tijd mee rond. Het is een zware reis geweest, maar het is belangrijk dat mensen als ik dit doen”, aldus Napier, die afgelopen seizoen 32 wedstrijden leidde in Schotland.

„Ik vind eigenlijk niet dat mijn boodschap nieuws hoort te zijn, maar op dit moment nog wel, omdat we een cultuurverandering nodig hebben. Mensen moeten kunnen zijn wie ze zijn en zich goed kunnen voelen over zichzelf. Dit gaat niet over mij, maar om het veranderen van de cultuur van het Schotse voetbal.”

Ook Lloyd Wilson, die op een lager niveau fluit, kwam uit voor zijn seksuele geaardheid. ,,Het is echt een verschrikkelijke tijd geweest”, vertelde de arbiter. ,,Zeventien jaar lang heb ik een leven geleefd dat ik niet wilde leven. Ik zat vast in een leugen. Ik leefde zoals anderen wilden dat ik leefde, of een manier waarvan ik dácht dat mensen wilden dat ik leefde. Waarschijnlijk heeft het voetbal dat grotendeels bepaald.”

Jake Daniels

Afgelopen maand was veel aandacht voor de coming-out van de Engelse voetballer Daniels. De 17-jarige Daniels vertelde in een verklaring op de website van zijn Engelse club dat hij homoseksueel is. Tot dat moment was geen enkele voetballer in de hoogste Engelse voetbalcompetities openlijk homoseksueel. Datzelfde geldt voor alle andere grote competities in Europa. De laatste jaren gingen enkele voetballers Daniels wel voor, maar dat waren spelers die pas uit de kast kwamen toen hun actieve loopbaan al voorbij was.

In Engeland was de laatste coming-out van een profvoetballer die van Justin Fashanu, in 1990. Dit leidde in de voetbalwereld tot negatieve reacties. Fashanu, die nog een tijdje in Schotland voetbalde voor Hearts, pleegde in 1998 zelfmoord.