Vingegaard is klaar voor de Tour: Deen wint Dauphiné met grootste verschil deze eeuw

De marge van Vingegaard was voorafgaand aan de slotrit dusdanig groot dat alleen ongekende pech hem van de eindzege zou kunnen afhouden. Toch mocht Jumbo-Visma de vroege vlucht met de jarige Julian Alaphilippe niet te ver laten rijden. De Fransman stond op slechts drie minuten en 48 seconden van de Deen. Hij had zeven medevluchters, waaronder de Belgen Tiesj Benoot, als waakhond van Vingegaard en Victor Campenaerts, die de bergtrui wilde veiligstellen.

Met dankzij geweldig werk van Dylan van Baarle reed het achttal, dat op de Col du Granier gehalveerd werd tot Alaphilippe, Benoot, Ciccone en Clement Champoussin, nooit heel ver weg. Vanuit het peloton maakte Jonathan Castroviejo nog wel in zijn eentje de oversteek naar voren.

De Spanjaard moest er op de Col de Porte alweer af, toen Ciccone demarreerde en Alaphilippe de enige was die kon volgen. De Italiaan ging een paar kilometer later nog eens ten aanval en liet toen ook de tweevoudig wereldkampioen achter. Bij de favorieten trok op haast hetzelfde punt Adam Yates ten aanval, maar hij wist zich niet te ontdoen van Vingegaard, waarna ook de rest van de klassementsrenners terugkeerde.

Ciccone bleef uit de greep op de Porte en moest na de afdaling alleen nog de korte, maar zeer steile Bastille overleven. De Italiaan zag zijn hoofddoel - de Giro d’Italia - een paar maanden terug nog aan zijn neus voorbijgaan vanwege corona, maar kon nu zijn revanche halen. Dan moest hij wel Vingegaard achter zich houden. De Deen ontbond op iets meer dan een kilometer van de streep zijn duivels op de loodzware klim en liet Yates en de rest achter. Ciccone was echter net te ver weg om te achterhalen en hij snoepte Campenaerts nog de bergtrui af.

Door zijn demonstratie breidde Vingegaard zijn voorsprong op Yates wel uit naar 2.23. De marge van Vingegaard op de nummer twee is de grootste in deze wedstrijd in dertig jaar tijd. In 1993 won de Zwitser Laurent Dufaux met een voorsprong van exact drie minuten op de Colombiaan Oliveiro Rincon de rittenkoers.