In navolging handbalvrouwen azen ook mannen op succes

„Het is duidelijk dat we niet tot de favorieten horen, maar ik ben ervan overtuigd dat wij kunnen presteren tegen deze toplanden. Als wij een hele wedstrijd ons beste spel kunnen vasthouden, is een stunt mogelijk”, zegt international Luc Steins.

De 24-jarige Limburger, de laatste jaren gerijpt in de Franse competitie, wil dolgraag bewijzen dat het Nederlandse mannenhandbal ook wat voorstelt. „Ik kijk met enige jaloezie naar de vrouwen, die al jaren wereldtop zijn en nu zelfs wereldkampioen zijn geworden. Wij zijn nog niet zover, zetten nu pas onze eerste stap door mee te doen aan het EK. Jarenlang hebben we naar dit moment toegewerkt en zeker ook toegeleefd. De hunkering werd steeds groter omdat we er vaak tegenaan zaten en het dan toch niet redden.”

Ook de bondscoach beseft wat het EK betekent voor de mannen. „Ik heb die enorme emotionele ontlading gezien toen we afgelopen zomer van Letland wonnen en ons kwalificeerden. Ik snap heel goed dat ze wat willen laten zien. En al is er nog niet de ervaring van het spelen op een groot kampioenschap, deze groep is de laatste jaren een hechte ploeg geworden die goed kan handballen. We hebben het grote handballanden al vaak heel lastig gemaakt”, aldus Richardsson.

De IJslander is blij met de timing van het EK voor mannen, een maandje na het WK voor de vrouwen. ’’Holland is hot, zeg maar. Het succes van de vrouwen heeft zijn uitwerking in de handbalwereld. Er wordt gesproken over Nederland en misschien werkt dat wel in ons voordeel.”

Het EK voor de mannen wordt in drie landen afgewerkt: Noorwegen, Zweden en Oostenrijk. Oranje speelt zijn drie groepswedstrijden in het Noorse Trondheim, te beginnen op 9 januari tegen Duitsland. Daarna komt Letland en dan volgt Spanje. De nummers één en twee van de poule plaatsen zich voor de hoofdronde. „Ik heb geen doel gesteld. Wij moeten niet verder kijken dan de eerste wedstrijd tegen Duitsland. Die moeten we zo goed mogelijk spelen”, aldus Richardsson.