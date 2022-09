Premium Het beste van De Telegraaf

’Hoog in de kruising tegen wereldkeeper Dassaev’ ’Penaltyspecialist’ Van Gaal licht tests van Murphy toe

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Louis van Gaal wist als speler wel raad met penalty’s: „Hoog in de kruising tegen Dassaev. Zoek maar op.” Ⓒ ANP/HH

zeist - De hele week gaat het bij Oranje al over penaltyreeksen, in de ogen van bondscoach Louis van Gaal een fenomeen dat onlosmakelijk is verbonden met grote toernooien. Als klap op de vuurpijl gaf bondscoach Louis van Gaal op de afsluitende persconferentie voor de Nations League-wedstrijd in Polen aan dat hij zélf als speler in de jaren zeventig en tachtig een strafschopspecialist was geweest. Met de van hem gebruikelijke bravoure stelde Van Gaal: ,,Ik was zelf een penaltyspecialist. Zoek maar op. Tegen Kiev ging hij hoog in de kruising tegen een wereldkeeper als Dassaev.”