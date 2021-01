Analyse middenmoot Eredivisie: Fraser houdt het hoofd koel

Henk Fraser Ⓒ ANP/HH

In de middenmoot van de Eredivisie zijn behalve FC Utrecht, dat veel te laag staat gezien de mogelijkheden en ambities, vooral de posities van Sparta Rotterdam en Fortuna Sittard opvallend. Beide clubs stonden in de eerste seizoenshelft een tijdje laatste in de Eredivisie, maar zijn vanuit het achterveld knap opgeklommen. Ook Heracles en PEC Zwolle, waar het rommelde rond trainer John Stegeman, handhaven zich bovenin het rechterrijtje en hoeven vooralsnog niet naar beneden te kijken.