Analyse: Toptalent Isaac Babadi bezorgt PSV nu al hoofdpijn

De koning is dood, leve de koning. Het vertrek van Xavi Simons is alweer bijna vergeten bij PSV. Met een staande ovatie verliet Isaac Babadi in de 65e minuut het veld. Samen met Noa Lang is de 18-jarige Nijmegenaar met roots in Sierra Leone de grote blikvanger bij PSV tot dusver. Bij de winst van de Johan Cruijff Schaal tegen Feyenoord en het afstraffen van Sturm Graz in de eerste wedstrijd in de derde voorronde van de Champions League speelde Babadi een belangrijke rol. Hoewel Lang de winnende scoorde in De Kuip en spits Luuk de Jong twee doelpunten voor zijn rekening nam in de confrontatie met de Oostenrijkers.

Valentijn Driessen