Rangers FC laat oog vallen op Vitesse-captain Danilho Doekhi

Vitesse streeft ernaar om de selectie in januari intact te houden na het terugsturen van huurling Julian Von Moos naar FC Basel en de verhuur van Oussama Darfalou aan PEC Zwolle. Na het vertrek van de twee aanvallers wil Vitesse zo snel mogelijk een spits aan de selectie toevoegen. Danilo van Ajax is daarvoor in beeld. De Braziliaanse spits speelde in alle competities dit seizoen zeventien officiële duels voor de Amsterdammers en scoorde daarin negen keer.

Nieuwe grasmat

Vitesse krijgt overigens voor de tweede keer in een jaar tijd een nieuwe grasmat. Het veld wordt in de aanloop naar de hervatting van het seizoen vervangen. Trainer Thomas Letsch had zich in de afgelopen weken meerdere keren kritisch uitgelaten over de slechte staat van het veld in stadion Gelredome. In februari vorig jaar werd ook al een nieuwe grasmat aangelegd. Toen had een haperend drainagesysteem tot veel kale plekken op het veld geleid. Die mat had bijna zes jaar in het stadion gelegen.

Dat het veld nu binnen een jaar opnieuw moet worden vervangen, komt volgens Vitesse door het grote aantal wedstrijden dat daar in de eerste seizoenshelft op is gespeeld. „Met oog op het herstelperspectief voor de korte termijn en het drukke speelschema in de komende maanden is dit de beste manier om letterlijk en figuurlijk een goede bodem te leggen voor de tweede helft van het seizoen”, aldus de nummer 4 van de Eredivisie, die zich ook heeft geplaatst voor de knock-outfase van de Conference League.

Vitesse speelt dinsdag 18 januari voor het eerst op het nieuwe veld, in de bekerwedstrijd tegen de amateurs van DVS’33 uit Ermelo. Vier dagen daarna komt FC Groningen voor de competitie naar Arnhem. De ploeg van Letsch hervat het seizoen op 15 januari met een uitwedstrijd tegen Feyenoord.