Bekijk recordhattrick van Sergio Agüero

Sergio Agüero met de wedstrijd bal na afloop van het duel tegen Aston Villa. Ⓒ Action Images via Reuters

Barcelona heeft met Lionel Messi een Argentijns fenomeen in de gelederen, maar dat geldt ook voor Manchester City. Sergio ’Kun’ Agüero schoot zichzelf zondag de geschiedenisboeken in en is nu de meest scorende buitenlander ooit in de Premier League.