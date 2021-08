Feyenoord gooit Kuip weer helemaal open na oproep kabinet

Die dringende boodschap brachten de twee bewindslieden over in een gesprek met de KNVB. De voetbalbond seinde de clubs vervolgens in dat een volledige spreiding van het toegestane aantal toeschouwers over het stadion van belang is.

Feyenoord hield in de afgelopen periode bij thuiswedstrijden enkele vakken in De Kuip gesloten. Daardoor kwamen er meer fans bij elkaar te zitten op de opengestelde tribunes, met de bedoeling om meer sfeer en beleving onder de supporters in het stadion te creëren. Ook andere clubs kozen voor deze aanpak. Die werkwijze leidde tot de nodige kritiek, omdat lang niet alle fans op hun plaats bleven zitten en juist bij elkaar gingen staan.

Voor het duel met Go Ahead Eagles zijn alle vakken in De Kuip weer open en in gebruik. „Feyenoord vraagt supporters met klem om zich zondag te houden aan de coronamaatregelen en te blijven zitten op hun vaste plek in De Kuip. Terug naar de situatie zonder of met minder publiek is voor niemand wenselijk, maar wel een scenario dat dreigt als op onjuiste wijze wordt omgegaan met de uitzonderingspositie die het betaald voetbal momenteel nog heeft. We komen (eindelijk) weer samen; laten we dat voorrecht met elkaar koesteren!”, betoogt de clubleiding op de website.