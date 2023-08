Harrie Lavreysen nipt door, Jeffrey Hoogland uitgeschakeld op sprint bij WK baan

Harrie Lavreysen is bij de WK baanwielrennen doorgedrongen tot de kwartfinales van het sprinttoernooi. De titelverdediger en viervoudig wereldkampioen moest het in de achtste finales opnemen tegen de Australiër Matthew Glaetzer, die in 2018 in Apeldoorn de wereldtitel veroverde. Lavreysen haalde het net.

Harrie Lavreysen (L) vrijdagavond nadat hij WK-goud had gepakt met de mannenploeg. Ⓒ ANP/HH