Harrie Lavreysen weer snelste in kwalificaties sprint op WK

De top 4 mag de eerste ronde van het sprinttoernooi overslaan. Dat geldt niet voor Jeffrey Hoogland, die uitkwam op 9,801, slechts de negentiende tijd. Hij neemt het in de eerste ronde op tegen de Canadees Ryan Dodyk.

Tijmen van Loon (10,001) plaatste zich met de 31e tijd niet voor het sprinttoernooi.

Lavreysen (26) was de afgelopen vier jaar wereldkampioen sprint. Alleen bij zijn eerste wereldtitel, in 2019 in het Poolse Pruszkow, was hij niet de snelste in de kwalificaties. Toen begon Hoogland het toernooi met de beste tijd.