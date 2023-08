Jeffrey Hoogland uitgeschakeld op sprint bij WK baan, Harrie Lavreysen nipt door

Zondag wacht met Matthew Richardson opnieuw een lastige tegenstander. De Australiër was vorig jaar nog de tegenstander van Lavreysen in de finale.

Jeffrey Hoogland strandde in de achtste finales. Hij verloor van Nicholas Paul uit Trinidad en Tobago.

Hoogland won vrijdag al wel het goud op de teamsprint, samen met Lavreysen en Roy van den Berg. Hij komt dinsdag weer uit op de kilometer tijdrit en de keirin.

Harrie Lavreysen (L) vrijdagavond nadat hij WK-goud had gepakt met de mannenploeg. Ⓒ ANP/HH

Hoogland mist ’power’

Hoogland moest graven in zijn geheugen naar de laatste keer dat hij op een WK baanwielrennen zo vroeg uit het sprinttoernooi werd gestoten. „Voor het laatst in 2018”, verzuchtte hij. Onverwacht kwam het niet. „Qua taperen en training ging alles best goed in de voorbereiding, maar er miste wel wat. Dat was vandaag wel zichtbaar.”

Hoogland vertelde dat er „heel veel” niet naar wens was verlopen de weken voor de WK. „Op meerdere vlakken. Om het bij het fietsen te houden: ik zag dat ik die jongens heel goed bijhield. Ik had wel het vertrouwen dat ik hard kon fietsen. Maar zo gauw ik zelf ’power’ moest leveren, hen niet meer voor me had als schild, merkte ik dat ik tekort kwam. Het is iets wat ik totaal niet kende.”

Hoogland zocht naar een verklaring. Na de Spelen van Tokio (2021) stond de sport een tijdlang niet op de eerste plaats. Op de WK van vorig jaar bleek de vorm nog redelijk met goud op de kilometer tijdrit en zilver op de keirin waar hij na de finish ten val kwam. Mede ook door buikgriep meldde hij zich af voor de sprint. „Maar hier zie je nu toch het resultaat van bijna anderhalf jaar afstand nemen.”

„Eigenlijk weet ik niet wat ik ervan moet denken”, vervolgde Hoogland. „Ik moet richting de Spelen van Parijs een jaartje vol aan de bak. Dat is wel duidelijk.”