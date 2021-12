Suzanne Schulting zegt af voor NK; Spelen niet in gevaar

De Friezin nam afgelopen week deel aan het Olympisch Kwalificatie Toernooi langebaan. Ze hoopte daar een startbewijs te veroveren voor Peking, en kwam daar op de 500 meter nog dicht bij in de buurt. Op die afstand werd ze knap vijfde tussen al het langebaangeweld. Op de 1000 meter had ze meer verwacht en moest ze genoegen nemen met een achtste plaats. Schulting meldde zich af voor de laatste afstand, de 1500 meter, ook vanwege die liesklachten.

Over twee weken wordt er in de Elfstedenhal Leeuwarden nog een Invitation Cup verreden, met deelname van Hongarije, Frankrijk, Rusland (onder voorbehoud), België, Israël en Nederland zelf. Dat is voor Schulting en de rest van de olympische shorttrackploeg de laatste wedstrijd voor de Winterspelen. De EK in Dresden werd vanwege stijgende coronacijfers in Duitsland van de kalender geschrapt.

Schulting neemt in Peking deel aan alle shorttrackonderdelen (500, 1000, 1500 meter, mixed- en vrouwenrelay), en heeft ook op al die disciplines kans op goud. Ze verdedigt haar olympische titel op de kilometer.