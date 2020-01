Groenewoud raakt na ’rode kaart’ zege op Weissensee kwijt

De wedstrijdjury heeft haar na afloop de rode kaart gegeven voor oneerlijk en onsportief gedrag, meldde de schaatsbond KNSB.

Groenewoud was als enige van Team ZiuZ vertegenwoordigd in de kopgroep. Ze accepteerde tijdens de 60 kilometer lange wedstrijd op het Oostenrijkse meer hulp van Carien Kleibeuker van Team Royal A-ware, die een gat dicht schaatste naar drie vluchters. Dergelijk ploegenspel is volgens de reglementen niet toegestaan.

De 42-jarige Kleibeuker werd meteen na de wedstrijd uit de uitslag geschrapt, de jury had wat langer de tijd nodig om een oordeel te vellen over Groenewoud. De 20-jarige Friezin bevestigde zelf de ongeoorloofde hulp.

Manon Kamminga is door de straf voor Groenewoud uitgeroepen tot winnaar van de Grand Prix, ook bekend als de Aart Koopmans Memorial.