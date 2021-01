Vitesse is trots op record, maar wil af van arrogantie

Vitesse is de enige ploeg in de Eredivisie die nog zonder puntenverlies is dit kalenderjaar. De Arnhemmers profiteren daarmee optimaal van de onderlinge confrontaties tussen Ajax, Feyenoord, PSV en AZ en staan inmiddels op de tweede plaats. „Iedereen heeft het maar over het programma dat in ons voordeel is. Maar dat is alleen maar zo als we zelf onze wedstrijden winnen. Dat is nog niet zo eenvoudig, maar tot nu toe hebben we dat goed gedaan”, aldus Letsch.

De Duitser is een beetje overdonderd door het aanhoudende succes van Vitesse. „Ons doel voor dit seizoen was om bij de eerste zes à zeven te spelen. Maar dat het nu zo goed loopt, verrast mij ook. Dat is een optelsom van een aantal zaken. Johannes Spors heeft goed werk verricht door een sterke selectie neer te zetten. En het is ook echt een team geworden, iedereen knokt voor elkaar. Dat zijn belangrijke bouwstenen, waardoor we zijn gekomen waar we nu zijn.”

Vitesse kende een kickstart in Emmen en stond na negen minuten al met 0-2 voor. Maar wat zijn ploeg daarna liet zien, zinde Letsch totaal niet. „Na de 0-2 dachten de jongens dat het allemaal gemakkelijk en vanzelf zou gaan. Ik ben heel geïrriteerd over de manier waarop we na het goede eerste kwartier hebben gespeeld. Dat was pretentieus en arrogant. Ik vond dat we onszelf niet waren. Het was de eerste keer dat ik dit zag van mijn ploeg en ik hoop dat dit de laatste keer is geweest. Als we blijven doen wat we moeten doen, kunnen we bovenin blijven meedraaien. Maar als we vaker zo arrogant gaan spelen, dan zakken we weg.”

