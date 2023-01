Rijpma-de Jong loopt uit op EK na zege op 1500 meter

Kopieer naar clipboard

Antoinette Rijpma - de Jong. Ⓒ ANP

Antoinette Rijpma-de Jong heeft op het EK allround in Hamar haar voorsprong op Marijke Groenewoud en de Noorse Ragne Wiklund vergroot. De 27-jarige schaatsster won de 1500 meter in 1.55,39. Groenewoud werd tweede in 1.55,66 en Wiklund derde in 1.56,29.