Maurice Steijn en topspelers Ajax mijden propellervliegtuig

HERZOGENAURACH - Maurice Steijn, Brian Brobbey, Steven Bergwijn en Steven Berghuis zijn los van de overige spelers naar het trainingskamp in Duitsland gevlogen. Het viertal was niet enthousiast over het vervoermiddel dat ze naar Herzogenaurach zou brengen, wilde onder geen beding in het propellervliegtuig en koos ervoor met een lijnvlucht naar Neurenberg te vliegen.

Maurice Steijn/Pro Shots