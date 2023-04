Van Nistelrooy ergert zich aan PSV: ’Ons niveau was niet goed’

De Eindhovenaren leidden halverwege pas met 1-0. „Je eindigt met een goed gevoel. De kanttekening is wel dat je niet goed genoeg begon. Ons niveau was niet goed. Dat heeft te maken met scherpte”, aldus de trainer van PSV tegen ESPN.

Bekijk ook: PSV klopt Excelsior en legt druk bij Ajax

In de slotfase van de tweede helft liep PSV alsnog ver weg. „Als we investeren in balbezit, dan weet je dat we met de kwaliteiten van onze spelers een tegenstander alsnog kapot kunnen spelen. Dat gebeurde ook”, zei Van Nistelrooy. „Excelsior kwam er in de eerste helft met een aantal momenten uit, dat was na rust niet meer het geval.”

Aanvoerder Luuk de Jong, die de score opende, bleef in de rust in de kleedkamer achter. Van Nistelrooy: „Luuk had wat last, maar dat is niets ernstigs. Ik wisselde hem uit voorzorg.”

PSV nam dankzij de zege de tweede plaats over van Ajax, dat zondag nog tegen Fortuna Sittard speelt.